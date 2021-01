Inter e Juventus se enfrentam neste domingo com Conte tantando parar o ‘monstro’ que ele mesmo criou

A Inter de Milão recebe a Juventus no San Siro, neste domingo, às 16h45, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A Internazionale é a vice-líder com 37 pontos, três a menos que o Milan, enquanto a Juve está em quarto com 33.

Todos os outros gigantes da Itália tentam impedir o que seria o décimo título consecutivo da Juventus na Serie A. E um dos homens que pode ajudar a “enterrar” o sonho da Juve é justamente quem ajudou a criar a dinastia: Antonio Conte.

Ídolo da Juve em campo, Conte atualmente comanda a Inter de Milão. Mas foi com ele de técnico que a Juventus ganhou os três primeiros títulos dessa dinastia, entre 2012 e 2014.

Depois da Copa do Mundo no Brasil, Conte assumiu o comando da seleção italiana, onde ficou até 2016, depois foi para o Chelsea ser campeão da Premier League em 2017 e voltou à Itália em 2019 na Inter.

Com os nerazzuri, Conte ainda não conquistou nenhum título, apesar do forte investimento do clube em nomes como Lukaku (74 milhões de euros), Eriksen (27 milhões de euros) e Hakimi (40 milhões de euros).

Além de não ter vencido nenhum título com Conte, a Inter ainda acumula o peso de não ter sequer passado da fase de grupos da Champions League nas últimas três temporadas.

Em 20-21, a Inter ficou em último na chave com Real Madrid, Borussia Monchendgladbach e Shakhtar Donetsk.

Agora, resta a Conte e ao clube apenas o Italiano, e ainda por cima vendo o arquirrival na liderança logo acima.