Inter faz último treino e viaja para fazer jogo decisivo contra o São Paulo

Na manhã desta terça-feira, o Internacional realizou o último treino antes do duelo decisivo contra o São Paulo. O encontro do líder com o vice-líder pode mudar o rumo do Campeonato Brasileiro. Logo depois, o elenco foi para o Aeroporto Salgado Filho, onde foi recebido por um grupo de torcedores, mesmo tendo tentado evitar a aglomeração.

O Colorado vem de seis vitória consecutivas no Brasileirão e terá força máxima contra o Tricolor Paulista. Os únicos atletas que não estavam à disposição do técnico Abel Braga nas atividades são os lesionados Rodrigo Moledo, Thiago Galhardo, Guerrero, Boschilia e Saravia.

A delegação do Inter é esperada em São Paulo a partir das 16h. Caso vença o São Paulo, o Colorado reassume a liderança do Campeonato Brasileiro.