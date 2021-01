Inter realiza treinamentos táticos como preparação para enfrentar o Fortaleza

O Inter voltou ao CT Parque Gigante para mais uma sessão de treinamentos nesta sexta-feira. O time trabalha para enfrentar o Fortaleza no domingo, no Beira-Rio, às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a semana livre para preparar a equipe, o técnico Abel Braga comandou uma atividade tática para o elenco. O Colorado deve realizar mais um treino neste sábado antes do jogo contra o Tricolor do Pici.

Para a partida, os gaúchos terão os desfalques de Thiago Galhardo e Rodrigo Moledo, machucados. Por outro lado, Edenilson e Yuri Alberto retornam de suspensão e estão à disposição do comandante.

O Inter é atualmente o segundo colocado do Brasileirão com 53 pontos, três a menos que o líder São Paulo. Uma vitória sobre o Fortaleza pode fazer com que o time assuma a ponta da competição faltando poucas rodadas para o término.