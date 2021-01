Interior de MS com mais de mil vagas de emprego disponíveis

O interior de MS começou a semana com mais de mil vagas de emprego em diferentes municípios do estado. As oportunidades foram divulgadas pela Funtrab, com destaque para o cargo de Cultivo de maçãs. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar!

Interior de MS com oportunidades de emprego

Segundo anunciado pela Funtrab, o início desta semana no interior de MS será bom para profissionais que estão em busca de uma vaga de emprego.

São mais de mil oportunidades disponíveis em diferentes municípios do estado. O maior destaque é para o cargo de Cultivo de maçãs, somando 570 vagas, do total de 1.032.

O município de Aquidauana soma 314 oportunidades de emprego. Do total, 300 são para cultivo de maçãs. Além dela, a cidade de Caarapó também está com 180 vagas abertas para o mesmo cargo. E em Miranda, há 90 chances na mesma área.

Confira, a seguir, outras regiões do interior do estado de Mato Grosso do Sul com vagas disponíveis para esta segunda-feira (11):

Ponta Porã;

Maracaju;

Guia Lopes da Laguna;

Jardim;

Amambai;

Cassilândia;

Chapadão do Sul;

Ivinhema.

Também há oportunidades nas cidades de Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Batayporã, Sidrolândia e em São Gabriel do Oeste.

As vagas estão sujeitas a alterações durante o dia. Portanto, lembre-se de ir até o posto de atendimento da Funtrab para maiores informações.

