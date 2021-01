Internacional ‘agradece’ Santos, vence o Goiás com gol de joia de 18 anos e fica a 3 pontos do líder São Paulo

E o Internacional segue imparável na caça ao São Paulo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10), no Beira-Rio, o Colorado recebeu o Goiás pela 29ª rodada e venceu por 1 a 0, com gol da joia de 18 anos Bruno Praxedes, que marcou seu primeiro gol como profissional.

A primeira boa chegada do jogo foi aos 12 minutos. Thiago Galhardo abriu para Moisés, pela esquerda, o lateral recebeu, cruzou novamente para o atacante, que levou perigo no lado do Internacional.

No lance seguinte, o Goiás respondeu com Shaylon, que dominou a bola no peito próximo a área e arriscou finalização que também levou perigo.

O zero só saiu do placar no fim do 1º tempo. Aos 42 minutos, Rodinei cobrou escanteio na cabeça de Bruno Praxedes, que testou firme para o chão, com a bola dando um quique mortal antes de entrar na meta defendida por Tadeu.

O jovem meio-campista do Internacional anotou o seu primeiro gol com a camisa colorada e também como jogador profissional.

Aos 45 minutos, Rafael Moura até chegou a deixar tudo igual no Beira-Rio, estufando as redes, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, confirmado pelo VAR.

No fim da etapa inicial, preocupação para o Colorado. Galhardo caiu no gramado após sentir dores no tornozelo esquerdo e precisou de antendimento. No intervalo, o uruguaio Abel Hernández entrou no lugar do atacante, que acompanhou o 2º tempo do banco de reservas.

No início do 2º tempo, mais uma preocupação para o Inter, que viu Praxedes, autor do gol, cair no gramado. Depois, ficou tudo bem com o volante, que voltou ao jogo.

O prmeiro lance de perigo só aconteceu aos 23 minutos. Praxedes recebeu na área de Patrick e por pouco não marcou o seu segundo gol no jogo.

Aos 29, Fernandão invadiu a área e chutou rasteiro em direção ao goleiro Marcelo Lomba, que defendeu a finalização do atacante do Goiás.

Aos 42 minutos, o Inter chegou mais uma vez com perigo e quase marcou o segundo. Abel Hernández tocou para Marcos Guilherme, que invadiu a área, finalizou, mas parou em Tadeu, que fez grande defesa no Beira-Rio.

Com o resultado, o Internacional somou a sua quinta vitória consecutiva no Brasileirão, foi a 53 pontos, e agora está apenas três atrás do São Paulo, que perdeu o clássico para o Santos por 1 a 0, em pleno Morumbi. Lembrando que o Colorado tem uma vitória a menos e menor saldo de gols.

Já o Goiás, segue em 18º na tabela com os mesmos 26 pontos, por enquanto três a menos do que o Vasco, primeiro clube fora do Z-4, e que ainda entra em campo neste domingo, contra o Botafogo, em São Januário..

Internacional 1 x 0 Goiás

GOLS: Praxedes (Internacional)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Mosiés; Praxedes, Rodrigo Dourado (Lucas Ribeiro), Caio (Marcos Guilherme), Patrick (Peglow) e Nonato (Rodrigo Lindoso); Thiago Galhardo (Abel Hernández).

Técnico: Abel Braga

GOIÁS: Tadeu; Shaylon, David Duarte, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Breno (Daniel Oliveira), Douglas Baggio (Índio) e Ariel Cabral (Miguel Figueira); Rafael Moura (Vinícius) e Fernandão.

Técnico: Augusto César

– Bruno Praxedes marcou seu 1º gol pelo Internacional e como profissional

– O Internacional somou seu 5º jogo consecutivo com vitória no Brasileirão

– O Goiás teve 58% de posse de bola contra 42% do Inter

– O Goiás está a 3 pontos do Vasco, que é o primeiro clube fora do Z-4

Classificação

– Internacional: 2º lugar, com 53 pontos

– Goiás: 18º lugar, com 26 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 13/01, 21h30*, Goiás x Atlético-GO – Campeonato Brasileiro

Domingo, 17/01, 20h30*, Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro

*horário de Brasília