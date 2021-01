Internacional inicia semana de jogos importantes no Brasileirão

O Internacional vai iniciar o ano de 2021 com duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Colorado enfrentará o Ceará na Arena Castelão, às 19 horas (de Brasília). Já no domingo, o clube receberá o Goiás no Beira-Rio. Caso vença essas partidas, o Internacional pode encostar nos lideres do Brasileirão. Atualmente, a equipe se encontra na quarta colocação, com 47 pontos conquistados.

Visando a preparação para esses dois jogos, o técnico Abel Braga comandou um treino tático no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira. O meia-atacante Thiago Galhardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque contra o Ceará.

Antes no treinamento, o novo Conselho de Gestão do Clube, junto com o diretor executivo Paulo Bracks, foram apresentados ao elenco e à comissão técnica.