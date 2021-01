Internacional segue preparação para enfrentar o Ceará pelo Brasileiro

O Internacional realizou mais uma sessão de treinamentos no CT Parque Gigante nesta segunda-feira. A equipe segue sua preparação para encarar o Ceará na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

As atividades foram marcadas pela prática de trabalhos táticos. O técnico Abel Braga projetou o time que entrará em campo diante do Vovô.

Para a partida, o Colorado terá o desfalque do meia Thiago Galhardo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Antes dos treinos, o novo Conselho de Gestão do clube e o novo diretor-executivo, Paulo Bracks, foram apresentados ao elenco e à comissão técnica.

O Inter está na 4ª posição do Brasileirão com 49 pontos. A equipe busca a vitória para se manter entre os líderes e seguir sonhando com o título da competição.