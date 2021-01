Internacional vence o Fortaleza e fica a um ponto do líder São Paulo na classificação do Brasileirão

No Beira-Rio, o Internacional venceu o Fortaleza por 4 a 2 e está a apenas um ponto do líder São Paulo (57 a 56), que empatou na rodada com o Athletico-PR. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe comandada por Abel Braga. O Fortaleza, por sua vez, é o 16º colocado, com 32 pontos, a uma posição da zona de rebaixamento.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na quarta-feira, o Colorado irá encarar justamente o Tricolor paulista, no Morumbi, podendo, portanto, assumira ponta da competição. Já o Fortaleza recebe o Santos, na Arena Castelão, no dia seguinte.

O jogo



O Internacional entrou avassalador na partida. Com sede de vitória, o Colorado empurrou o Fortaleza para o campo defensivo e com 10 minutos vencia por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Dourado.

A resposta do Fortaleza veio na cobrança de pênalti. Wellington Paulista bateu firme no canto direito e recolocou o Leão na partida.

Mesmo com o gol sofrido, o Colorado permaneceu no ataque e desperdiçou algumas chances. Em uma delas, Cuesta bateu falta e carimbou o poste.

O segundo tempo começou elétrico. Yuri Alberto teve a chance de marcar, mas Paulão salvou em cima da linha. Pouco depois, Romarinho aproveitou a sobra na área do Inter e de voleio mandou para dentro da rede, 2 a 2.

Válvula de escape do Inter, Patrick assumiu a responsabilidade, driblou o marcador e cruzou para Peglow entrar de carrinho e mandar para o fundo da rede, 3 a 2.

Aos 31 minutos o Internacional sacramentou o triunfo. Praxedes bateu cruzado, Felipe Alves defendeu e Carlinhos, ao tentar cortar, jogou contra o próprio patrimônio.