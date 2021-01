Internautas pedem volta de Jorge Jesus ao Flamengo após declaração do técnico português

Após o empate do Benfica com o Santa Clara, o técnico Jorge Jesus declarou que estava “cansado de não estar em primeiro” após estacionar na terceira colocação do Campeonato Português. Em resposta, internautas chamaram o Mister de volta ao Flamengo, que perdeu para o Fluminense no Brasileirão.

– O Mister Jorge Jesus, fez o meu time ganhar coisas que eu achei que jamais iria conseguir assistir e viver as emoções, disse um torcedor rubro-negro.

Outro internauta ainda ironizou a torcida do Benfica:

– Não querem o Mister? Manda para cá que a gente quer – contou a torcedora que complementou o comentário com uma foto do atacante Bruno Henrique.

– Mister, volta desgramado. Volta, Mister que eu perdoo a facada – comentou outro internauta fazendo uma menção a canção “Perdoa”, de Tierry.

Jorge Jesus vem sendo questionado pela imprensa portuguesa e, após a última partida do Benfica no campeonato nacional, que acabou em um empate em 1 a 1 contra o Santa Clara, o técnico desabafou na entrevista:

– Se contabilizarmos os últimos cinco jogos, ganhamos quatro e empatamos um. Portanto a equipe não pode estar tranquila. Mas não estou satisfeito. Nada, zero. Estou cansado de não estar em primeiro. Nas primeiras cinco rodadas estávamos em primeiro, agora estou cansado de não estar – disse o técnico.

Veja abaixo os comentários dos torcedores:

O Flamengo, que está na quarta colocação do Brasileirão, enfrenta o Ceará no próximo dia 10, em casa.