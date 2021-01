Internazionale pode abandonar nome tradicional e mudar de escudo

Internazionale ou Inter de Milão – no Brasil, o segundo nome já é popularmente conhecido. Passando por grandes mudanças nos bastidores, a equipe italiana deve adotar o nome FC Inter Milano como oficial ainda neste ano. Mudanças no logo também devem acontecer.

A possível mudança na identidade do clube foi informada pela Gazzeta Dello Sport e, segundo o jornal italiano, deve acontecer em março.

O nome oficial FC Internazionale Milano deve passar para FC Inter Milano, segundo publicado. Além do mais, o escudo – desenhado por Giorgio Muggiani, um dos fundadores do clube, em 1908, também deve ser alterado – com apenas o visual das letras ‘I’ e ‘M’.

A multinacional Suning é acionista majoritária da nerazzurri e tem buscado transformações na equipe de Milão. Dentre essas, projetos como mudar de patrocínio master e até um estádio próprio estão no papel.

Atualmente a ainda Internazionale divide a liderança do Campeonato Italiano com o Milan. O rival ainda entra em campo nesta segunda-feira e pode se isolar na ponta da tabela.