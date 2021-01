Internazionale vence clássico contra a Juventus e divide liderança com o Milan

Domingo de Dérbi Della Madonnina no Campeonato Italiano – Internazionale e Juventus entraram em campo, no Giuseppe Meazza, e a equipe nerazzurri venceu os comandados de Andrea Pirlo por 2 a 0.

A Inter de Milão mandou no primeiro tempo e controlou todas as ações do jogo. A superioridade em campo deu resultado e, logo após a Juve ter um gol anulado, Barella cruzou e Vidal ganhou da marcação, testando para o fundo da rede, aos 12 minutos.

Os donos da casa administraram o resultado e foram para o intervalo com a vantagem no placar. Na volta, a Inter precisou de seis minutos para ampliar o marcador – Barella recebeu lançamento e foi de encontro com o goleiro, para bater alto e aumentar.

Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, a Juve não conseguiu reagir e sequer diminuir a vantagem adversária. A Velha Senhora dorme na quinta posição, com 33 pontos. A Inter divide a liderança com o Milan, 40 pontos. O rival ainda joga na rodada.