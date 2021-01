‘Intruso’ na família, Gabriel está perto de realizar sonho e ser o terceiro Veron campeão da Libertadores

O sobrenome Verón é sinônimo de conquistas, especialmente quando se trata de Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira (5), o estádio que leva o nome da competição terá um outro Veron representado, desta vez um garoto de 18 anos.

Gabriel Veron tem no nome uma homenagem ao meia argentino Juan Sebástian Verón campeão da Libertadores em 2009, pelo Estudiantes. Antes mesmo dele erguer o troféu no Mineirão, Juan Ramón Verón, o pai, teve a honra de festejar por três vezes na década de 1970 com o mesmo clube.

‘Intruso’ na dinastia, o menino de Assu, no Rio Grande do Norte, está recuperado de uma lesão muscular e à disposição de Abel Ferreira para o jogo de ida da semifinal contra o River Plate. Gabriel está a três partidas de realizar um dos primeiros objetivos como profissional.

– Dos meus maiores sonhos, o que está mais perto acho que é ganhar uma Libertadores. Infelizmente, a pandemia interrompeu. Mas o objetivo desse ano é ganhar a Libertadores e o Mundial – afirmou o atacante, durante entrevista realizada no perfil da Crefisa no Instagram em junho, na parada por conta da Covid-19.

Presente na vitória sobre o Tigre, na estreia do Palmeiras na competição em março, Gabriel Veron retorna à Argentina com um novo status. Cria da Academia com mais participação em gols em 2020 – oito tentos e quatro assistências – ele tem a oportunidade de marcar, ainda mais, o nome Veron no hall dos campeões da América. O próximo passo para isso é justamente na terra onde pai e filho fizeram história.