Íris flagra pegação de Pedro e Cínthia e chora de soluçar · .

Íris (Deborah Secco) terá uma grande decepção nos próximos capítulos de Laços de Família. Ela descobrirá que Pedro (José Mayer) e Cínthia (Helena Ranaldi) têm um caso. A garota flagrará os dois aos beijos quentes, ficará chocada e sofrerá muito pelo coração partido.

Em mais uma de suas investidas abusivas na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Pedro se atracará com Cínthia numa das baias do haras. Ele a jogará sobre um monte de feno e a beijará à força, mesmo após ouvir a veterinária dizer que não quer.

Sem saber o que está acontecendo, Íris chegará no local e observará as cenas quentes entre os dois. Apaixonada pelo administrador do haras, ela ficará arrasada ao vê-lo com Cínthia, a quem considera como amiga.

Ao tentar sair do local sem ser vista, a irmã de Helena (Vera Fischer) esbarrará num balde, que fará barulho. “Pedro, tem alguém aí”, alertará Cínthia, mas o grosseirão dirá que deve ter sido um cavalo, e os beijos continuarão.

Íris sairá correndo e se acabará de chorar sozinha, num canto afastado. Ela até gritará de tanta raiva. Enquanto isso, Cínthia se preocupará com a possibilidade de os dois serem vistos na pegação, mas Pedro não aceitará as recusas dela. “Cansei de esperar”, falará, enquanto tira a camisa da veterinária.

