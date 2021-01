Íris muda de tática e desfila seminua para ‘rapaziada’ · .

Íris (Deborah Secco) mudará de tática para provocar Pedro (José Mayer) e desfilará seminua para a “rapaziada” do haras em Laços de Família. O administrador estará instruindo seus funcionários na hora em que a garota aparecerá apenas de toalha. Os homens quase vão quebrar seus pescoços para admirá-la, o que deixará o patrão uma fera.

Na sala de sua casa, Pedro vai reunir os peões na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo. “Isso aqui tá ficando muito bagunçado. Eu tenho que repetir a mesma ordem duas, três, quatro vezes. Não tem que pensar. A única pessoa que é paga aqui no haras para pensar sou eu. Vocês são pagos para fazer. Pra obedecer as minhas ordens”, instruirá o administrador.

Enquanto o funcionário de Alma (Marieta Severo) estiver dando a bronca na equipe, Íris desviará a atenção dos trabalhadores ao entrar somente de toalha na local. “Oi”, dirá a moça. Todos virarão o pescoço para olhar a jovem, e Pedro ficará incomodado. “Já falei demais. Chega por hoje. Só voltem aqui se eu chamar”, berrará o administrador.

Sozinho com Íris, ele implicará com a atitude da irmã de Helena (Vera Fischer). “O que deu em você? Atravessar a sala nesses trajes? Não viu como eles olharam?”, perguntará o caubói. “Qual é! Tô pouco me lixando pra esses peões aí. O que é bonito é pra se olhar mesmo!”, responderá a personagem de Deborah Secco, debochada.

“E outra coisa, eu tô arrasando em várias frentes, tá? Precisa ver no Leblon, quando eu vou lá. Os motoristas me olham tanto que até batem os carros, sabia? E olha, eu vou comprar um biquininho, você vai ver, vou até matar neguinho de infarto!”, provocará Íris.

Com a nova estratégia, ela conseguirá deixar Pedro estupefato. Essas cenas vão ao ar depois que ele a tiver visto produzida com um vestido sensual preto e muito maquiada. Ele brigará com a jovem por se “enfeitar para virar um mulherão”.

