Íris picota vestido de noiva de Camila e deixa grávida fora de si · .

Íris (Deborah Secco) ameaçará reduzir o vestido de noiva de Camila (Carolina Dieckmann) a meros retalhos em Laços de Família. A namorada de Edu (Reynaldo Gianecchini) não gostará de ver a tia com a roupa em seu corpo. Ela dará um chilique tão grande que até mesmo Helena (Vera Fischer) ficará do lado da meia-irmã no Vale a Pena Ver de Novo.

Prestes a subir ao altar, a personagem de Carolina Dieckmann dará um piti ao bater à porta de Ema (Walderez de Barros) e pegar a parente com a peça em seu corpo. “O que essa infeliz está fazendo com meu vestido? Tira imediatamente, senão eu te mato”, gritará a irmã de Fred (Luigi Baricelli).

“Calma, ela só quis colaborar”, pedirá a mulher de Pascoal (Leonardo Villar). A amiga de Socorro (Mônica Siedler) colocará ainda mais lenha na fogueira ao agarrar uma das tesouras da costureira nos próximos capítulos do folhetim escrito por Manoel Carlos.

“Quem vai te matar sou eu. Olha o que eu posso fazer com o seu lindo vestidinho. Ah não, será que você vai ter que entrar na igreja aos farrapos? Quem sabe com um tailleurzinho branco super chique?”, debochará a jovem rebelde que vive chamando a sobrinha de “Judas”.

A mãe de Capitu (Giovanna Antonelli) gastará saliva para convencer a antagonista vivida por Deborah Secco a não destruir o trabalho, uma vez que não haverá tempo hábil para reconstruir o vestido. “Minha Nossa Senhora, não vai dar tempo de fazer outro. A Camila está passando mal”, implorará a costureira, que pedirá para a assistente ir atrás de Helena.

Ela ainda tentará acalmar a jovem, em vão. “Não aconteceu nada, eu só pedi para ela vestir porque eu precisava ver no corpo de alguém para ver como ficava. A Capitu não podia, ela ia sair. A Íris se ofereceu. Como ela é da família, eu não achei que você fosse ficar tão furiosa”, explicará a avó de Bruninho (Natan e Andrey Linhares).

Cara de pau

Helena encontrará a filha aos prantos. “Essa garota quer que eu morra. Ela quer que meu filho morra. Eu não quero perder o meu filho. O meu vestido, mãe, o meu vestido”, balbuciará a mimada, que não encontrará forças para contar que Íris tentou picotar o seu vestido com requintes de crueldade.

A moradora do haras, aliás, aproveitará o momento para sair por cima da carne-seca. “Todas as vezes que eu tento ser legal, que eu tento ser simpática, acontece isso. Tudo bem. Você que se dane. Experimenta você sozinha. Nunca mais tento fazer as pazes com você”, disparará a amazona.

Ema também não terá coragem de revelar a verdade. “Eu precisava que alguém botasse o vestido no corpo para dar uma olhada. Eu pedi para Capitu, mas ela não quis porque diz que dá azar. Íris estava no corredor e só quis ajudar. Eu aceitei. A Camila viu, não gostou, mas eu já pedi desculpas”, emendará a idosa.

A protagonista de Vera Fischer até vai dar uma bronca na meia-irmã, mas a falta de pulso incomodará Camila. “Você está dando razão para ela. Você não vê o que ela fez comigo desde que chegou ao Rio”, reclamará a amiga de Alma (Marieta Severo).

