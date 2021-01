Irmã de Fiuk, Tainá Galvão insinua ‘racismo reverso’ em escolha de Nego Di · .

Irmã de Fiuk, Tainá Galvão não gostou de ver o cantor ficar de fora do grupo VIP formado por Nego Di no BBB21. A filha de Fábio Júnior insinuou que o humorista estaria sendo preconceituoso ao escolher quem ficaria no grupo privilegiado. Após ser acusada de “racismo reverso”, ela apagou o vídeo.

“Quer ver que não vai escolher o Filipe [Fiuk]?”, disse ela, enquanto Nego Di explicava que estava dando prioridade para as mulheres ao escolher Karol Conká. “Que prioridade pras minas… Chama o Filipe!”, pediu ela, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

“Olha lá, depois fala que não tem preconceito”, criticou. Nego Di colocou todos os participantes negros no grupo VIP, sendo Viih Tube a única branca entre eles. “Mas ‘só vale de um lado’, né?”, escreveu a irmã de Fiuk, irritada por ele ter ficado na Xepa.

O humorista foi o responsável por distribuir as pulseiras VIPs para outros nove participantes, após vencer a prova do líder ao lado de Lucas Penteado na noite de quinta-feira (27).

Nas redes sociais, a cantora foi acusada de insinuar “racismo reverso” ao falar que Nego Di teria sido preconceituoso em suas escolhas. O vídeo já foi apagado do Instagram de Tainá.

Confira:

Confira abaixo, as reações sobre o vídeo de Tainá:

Cara, parem com essa merda de racismo reverso, essa porra não existe, branco não foi escravo, não sofreu nem 1/3 que o negro sofreu, essa irmã do Fiuk que vai arrumar o que fazer

— #TeamNegoDi (@mhariojr21) January 29, 2021

Preguiça da irmã do fiuk, se fosse um vip só de brancos ninguém falava nada.

— Jeeh; (@jeh_hc) January 29, 2021

“racismo reverso” aaaaaaaaaaaa cala boca irmã do Fiuk

— Dudinha🇪🇪 (@umagremistaloca) January 29, 2021

a irmã do fiuk disse q o nego di fez racismo reverso quando não chamou o fiuk p vip kkkkkkkkkkkkk N ACREDITO

— ka🤍 (@sccpkami) January 29, 2021