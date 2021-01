Irmã de Rodolffo revela o que o sertanejo precisa para chegar à final do reality: ‘Terá que controlar a forma como dialoga com as pessoas’ | BBB21

Além de cantar, Rodolffo também sempre foi muito fã do Big Brother Brasil. E a partir da próxima segunda-feira, dia 25/1, terá a oportunidade de morar na casa mais vigiada do Brasil. O cantor sertanejo está entre os 10 convidados que vão compor o grupo Camarote na 21ª edição do reality. De acordo com a irmã, Izabella, essa não é a primeira vez que o goiano tenta ser um dos confinados.