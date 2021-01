Irmão de Fred, do Fluminense, faz apelo ao atacante pelas redes sociais: ‘Quem sabe assim você nos ajuda’

O atacante Fred, do Fluminense, recebeu uma cobrança pública do irmão via Instagram. Igor Guedes fez duas postagens pelo stories onde pede que o irmão o procure. Ele diz que o jogador é bom para outras pessoas, mas não procura a família. A informação foi publicada pelo ‘O Dia’.

Igor apagou as postagens logo após a publicação. O ‘O Dia’ printou e postou as imagens em sua publicação. Igor não possui fotos com o irmão nas redes, apenas lembranças da Copa do Mundo de 2014, dizendo estar na torcida pelo irmão.

– Gente, nunca falo desse assunto, mas vamos falar do meu irmão maravilhoso, Fred Guedes. Vamos perguntar para ele como os irmãos dele estão. Será que ele responde? – indagou.

– Fala comigo, meu irmão querido. Quem sabe assim você nos ajuda. Você é tão bom para os outros, mas esquece dos seus irmãos. Não preciso de muito, me liga quando puder – completou.

(Foto: Reprodução/Instagram)