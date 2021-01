Irmão de Sergio Ramos compartilha publicação polêmica sobre renovação nas redes sociais e agita bastidores

Os bastidores do Real Madrid pegaram fogo depois que René Ramos, irmão e empresário de Sergio Ramos, compartilhou uma publicação nas redes sociais que criticava a demora da equipe merengue em renovar o contrato do defensor.

Sergio Ramos está vinculado ao Real até o final de junho de 2021. Por isso, ele já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, assinando de graça após o fim de sua ligação com o gigante do Santiago Bernabéu.

René, por sua vez, colocou ainda mais lenha na fogueira ao retuitar uma postagem do jornalista Alfredo Duro, que disparou contra a diretoria blanca por ainda não ter acertado um novo contrato com o lendário zagueiro.

“Alguém deveria explicar como e porque chegamos a este ponto, permitindo que o capitão, uma lenda do Real Madrid, apareça hoje nas absurdas ‘escalações” de jogadores que hoje poderiam assinar de graça com outro clube”, escreveu Duro, na postagem endossada por René Ramos.

Segundo apurou a ESPN, o Manchester City acompanha o andamento das conversas de perto, já que tem Sergio Ramos na lista de reforços para a próxima temporada.

Sergio Ramos acompanha jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo, por LaLiga EFE

A primeira opção do atleta, porém, continua sendo renovar seu contrato com o Real Madrid.

As conversas entre o capitão da equipe e o clube de Madri começaram depois do último verão europeu, e a predisposição de ambas as partes é boa.

Ramos quer renovar por mais dois anos, e o Real está de acordo quanto a esta duração, mas as negociações estão sendo mais lentas do que o esperado devido à situação da COVID-19 e, sobretudo, ao impacto que teve a pandemia nos cofres dos madrilenhos.

Em Manchester, sabem que a operação é complicada, porque entendem que o normal é que o jogador acabe renovando, mas querem estar bem posicionados para caso haja uma reviravolta e surja uma possibilidade real de que o zagueiro deixe o Santiago Bernabéu.