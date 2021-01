ISS Experience coloca você dentro da estação espacial em 3D e VR

Agora que nos acostumamos a experiências de isolamento social, um bom programa para o pós-pandemia pode ser uma temporada na ISS, a Estação Espacial Internacional, a plataforma que orbita o planeta a 400 km da superfície. Pelo menos de forma virtual, a experiência já está disponível para os interessados.

Basta colocar fones e óculos de realidade virtual (VR), e interagir com a produção Space Explorers: The ISS Experience, da Felix & Paul Studios em parceria com a TIME Studios, que utiliza imagens em 3D e 360 graus não somente para mostrar ao espectador o interior da estação espacial, mas permite que ele se integre à tripulação.

Parte filme e parte interativo, a ISS Experience foi filmada durante dois anos usando câmeras especialmente projetadas para o ambiente, e com acesso exclusivo à tripulação da estação espacial. A série é dividida em quatro partes que fazem um relato do que é viver e trabalhar a bordo de um laboratório em órbita.

Um filme colaborativo

O primeiro episódio da série, propriamente chamado de “Adapt”, mostra os astronautas da NASA Anne McClain, Christina Koch e Nick Hague, junto com David Saint-Jacques, da Agência Espacial Canadense, apresentando a ISS aos espectadores enquanto eles próprios se adaptam à vida em órbita.

Durante as filmagens, os astronautas se transformaram em cineastas, numa experiência considerada por Saint-Jacques como “filme colaborativo” porque, enquanto Félix Lajeunesse e equipe elaboravam sua visão para as cenas na Terra, quem colocava a “mão na massa” eram os astronautas, inclusive com sugestões de tomadas.

O primeiro episódio de The ISS Experience foi disponibilizado no formato móvel 360º em tablets e smartphones habilitados para 5G através de algumas empresas já habilitadas como a LGU+, a KDDI e a China Telecom. A experiência em realidade virtual imersiva está à venda na Oculus Store para os headsets Oculus Quest e Oculus Rift. o documentário também será exibido em diversos planetários e no Space Center Houston da NASA.