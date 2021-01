Itaú vai contratar 1.700 trabalhadores até 2022; veja como se inscrever

Oportunidade! O Itaú Unibanco faz saber aos interessados a abertura de um total de 1.700 novas vagas de emprego no Brasil, com oportunidades até 2022. A empresa tem objetivo de abrir 120 escritórios pelo país a fim de compor o plano de criação de uma estrutura de assessoria de investimento.

As vagas de emprego Itaú são destinadas ao cargo de Especialista, cargo com requisito em conhecimento em produtos financeiros, cenário político e de mercado. Além disso, poderão ser cobradas CPA20, CFP e CEA. O cargo visa ajudar clientes com suas carteiras de ações.

Além dos requisitos técnicos, o edital também visa selecionar profissionais com perfil comportamental especifico. Ou seja, a instituição visa selecionar candidatos com boa comunicação, mentalidade centrada e mente intraempreendedora.

Apesar dos requisitos, os recém-contratados contarão com todo o suporte de adaptação e desenvolvimento das atividades diante da carreira que se inicia. O benefício será voltado, inclusive, para melhorar o atendimento ao cliente, com conteúdo focado nas competências técnicas e comportamentais do colaborador.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Vagas de emprego Itaú

Os selecionados do processo seletivo Itaú serão contratados pelo regime CLT, com possibilidade de salário fixo e variável. Segundo a oportunidade de vagas, serão calculadas comissões com base no volume alocado pelo investidor, independente do produto escolhido por ele.

Os interessados já podem se inscrever, uma vez que o período de matrículas já está aberto. Para participar, será necessário acessar o site do banco e se candidatar. Lembrando que quanto mais rápida a adesão, maiores as chances de contratação imediata.