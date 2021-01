Ivan é reintegrado ao elenco da Ponte Preta após cirurgia: “Estou muito feliz”

As atividade da Ponte Preta neste final de semana contaram com uma novidade. O goleiro Ivan foi reintegrado ao elenco após realizar uma cirurgia para reparar uma lesão ligamentar no punho direito.

Apesar de ter retomado a rotina no centro de treinamento, Ivan tem realizado trabalhos diferentes dos de seus companheiros, tendo atividades focadas na parte física.

“Estou muito feliz por estar retornando, ainda que de maneira muito cautelosa. Sei que tenho um bom período de fisioterapia pela frente para me recuperar, mas estou muito feliz em estar aqui de volta com o pessoal, estava ansioso por esse momento. E espero fazer com sucesso tudo o que for preciso para retornar ao campo o quanto antes”, afirmou o goleiro.

Com o Ivan reintegrado ao elenco e dando força e apoio ao time, Ponte treina mirando a vitória do dérbi. – https://t.co/2L9xB1l6pg pic.twitter.com/KBCQRItxrz — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) January 3, 2021

Ivan também comentou sobre a dificuldade de ficar fora das partidas, mas ressaltou que acredita na força da Macaca.

“Até brinquei com o pessoal que é mais difícil assistir do que jogar, virei um grande torcedor. E faço questão de estar aqui presente, mesmo não podendo jogar ainda, para dar força e suporte ao nosso time: acredito, como todos aqui, que ainda podemos conquistar o acesso, depende de nós ainda e creio, sim, que podemos atingir os objetivos pela frente”, explicou.

Ao longo dos últimos dias, a Ponte Preta tem se preparado para o clássico com o Guarani, que ocorre na próxima terça-feira, no Brinco de Ouro.