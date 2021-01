Ivana ressurge ‘barbada’ e faz Joyce fugir só de camisola · .

A transformação de Ivana (Carol Duarte) assustará Joyce (Maria Fernanda Cândido) em A Força do Querer. Depois de passar quase um mês na casa de Nonato (Silvero Pereira) para fazer sua transição de gênero, a loira decidirá voltar para o lar dos Garcia. Agora com barba, a personagem sofrerá rejeição da mãe. A socialite ficará sem palavras e sairá do apartamento de pijamas para não ter de enfrentar a realidade.

O reencontro de mãe e filha irá ao ar a partir da próxima quinta (21). A essa altura da trama, Ivana terá contado a todos que é um homem trans e decidirá sair de casa durante algumas semanas para continuar seu processo de transição e dar um tempo para que os pais possam digerir o baque.

Após um longo mês na casa do motorista de Eurico (Humberto Martins), a irmã de Ruy (Fiuk) decidirá voltar para casa. Porém, apesar de sentir saudade da família, a nova figura da personagem será rejeitada pela socialite: “Mãe?”, perguntará a cunhada de Ritinha (Isis Valverde), com medo.

Em choque, a rival de Irene (Débora Falabella) sairá correndo e não conseguirá esboçar nenhum tipo de reação. A pressa será tanta que a dondoca esquecerá que está apenas de pijamas.

Eugênio acode Joyce depois de episódio

Perdeu o chão

Com a certeza de que perdeu sua filha para sempre, a madame vagará pela ruas do Rio de Janeiro. Sem chão, ela decidirá ir até o escritório de Eugênio para lhe contar o que viu. “Joyce, por que você veio vestida assim? O que está acontecendo?”, dirá o advogado, confuso.

“Ela tá em casa. Não é mais nossa Ivana. É um homem”, responderá a avó de Ruyzinho (Lorenzo Souza), aos prantos. Sem saber o que fazer, o irmão de Eurico dará colo a mulher e a abraçará. “Ela tem barba, é um homem que eu não conheço. Que eu não pari. Não vi crescer”, lamentará a vaidosa.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

