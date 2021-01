Ivana se liberta de vez e faz Joyce chorar ‘morte da filha’ · .

Ivana (Carol Duarte) dará o próximo passo para se tornar um homem trans em A Força do Querer. Depois de ter contado para os Garcia sobre sua identidade de gênero, a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) decidirá cortar seus cabelos. Ignorante, a socialite da novela das nove verá o resultado e chorará como se estivesse de luto pela morte da filha perfeita.

A cena irá ao ar na próxima segunda-feira (18) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Ivana terá contado à família que é um homem trans e será rejeitada por todos. Mesmo com a decepção, ela seguirá no seu plano de fazer a transição de gênero e decidirá cortar todo o cabelo.

No fim do trabalho, a rival de Irene (Débora Falabella) aparecerá no quarto da filha e a encontrará com o penteado curto. “Não, Ivana. Não faz isso comigo, filha. Por favor. Minha filha, minha filha. Minha menina, minha princesa… Filha, não faz isso comigo. Ivana, você tá nervosa. Você vai ficar bem. Eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar!”, gritará a socialite, tocando na cabeça da jovem.

Joyce lamenterá “morte” de Ivana

Em transe, a personagem de Carol Duarte parecerá não se importar com as lamúrias da mãe e continuará a terminar seu trabalho. “Olha, mãe! Sou eu, mãe. Sou eu!”, responderá ela, chorando de alegria ao adequar parte do seu corpo com a identidade que realmente tem.

Exausta, Ivana vai se deitar depois do turbilhão de emoções que sentiu durante o dia e suas lágrimas de alegria se intensificarão. Sem saber o que fazer, Joyce se juntará a jovem –porém, diferentemente da herdeira, o choro da dondoca será carregado da certeza de que sua filha “morreu”.

