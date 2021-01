Após anunciar o cantor Jão como um dos participantes do BBB21, que só estreia no fim do mês na Globo, Leo Dias começou a ser zoado nas redes sociais por sua lista interminável de famosos que supostamente estarão no reality show. “Já anunciou 120 pessoas”, ironizou uma internauta nesta quarta-feira (6).

O colunista do Metrópoles publicou uma nota com o anúncio de que Jão entrará na vaga de Gustavo Mioto, cuja entrada no Big Brother Brasil de 2021 havia sido confirmada por ele. Segundo o jornalista, o dono do hit Imaturo teria sido uma indicação de Manu Gavassi, terceira colocada do BBB20.

Dias também confirmou o confinamento de Fiuk, a jogadora de League of Legends Thaiga, Carla Diaz e os humoristas Ney Lima e Camilla de Lucas. Depois que confirmou Flavia Pavanelli na lista, a blogueira surgiu curtindo férias em Fernando de Noronha, quando já deveria estar em isolamento para entrar na “casa mais vigiada do Brasil”.

Por conta dos diversos famosos aleatórios apontados por Leo Dias –e pelos deslizes de confirmar pessoas que não estarão no programa dirigido por J. B. Oliveira, o Boninho– o colunista de fofoca acabou sendo alvo de deboche no Twitter e virou um dos assuntos mais comentados da rede social.

“Gente, o Leo Dias e a Fábia Oliveira ja anunciaram 120 pessoas pro BBB21”, ironizou Babi Magalhães. “O Leo Dias confirmando mil pessoas porque se entrar cinco ele pode dizer que sabia desde o começo”, acusou uma internauta identificada apenas como Julia. “Segundo colunista Leo Dias, Leo Dias está confirmado no BBB21”, brincou Rodolpho Rodrigo.

Alguns perfis de fã-clubes começaram até a dizer que Leo Dias confirmou a entrada de cantoras internacionais no reality, como Miley Cyrus, Lana Del Rey e Taylor Swift.

Confira algumas reações no Twitter:

— Babi (@babi) January 6, 2021

Confirmado pelo Léo Dias, Chico no bbb21 pic.twitter.com/fPgUZ1pb3O

— Victor Oliveira (@victoroliveira) January 6, 2021

De acordo com Léo Dias, Hannah Montana e Miley Cyrus viverão o melhor dos dois mundos no #BBB21. pic.twitter.com/GVKXJZHgmh

— Tudo Miley (@TudoMiley) January 6, 2021

Mais um? Segundo Leo Dias, o gay odiado por todos os gays JÃO seria o próximo confirmado no BBB21. Fontes informaram que foi indicação de Manu Gavassi (como se existisse isso no programa). https://t.co/GJxNTplNuppic.twitter.com/qZgYHj8vA9

— PAN (@forumpandlr) January 6, 2021

leo dias acabou de confirmar que minha mae vai pro bbb

— ciclopin (@ciclopin) January 6, 2021

🚨 Léo Dias acaba de confirmar Lana Del Rey como uma das participantes do #BBB21. Segundo o mesmo, esse foi o motivo pelo qual a sister falou que ia se ausentar na noite de ontem (05). pic.twitter.com/Or7N234LrZ

— Lana Del Rey Brasil (@lanadlreybrasil) January 6, 2021

Segundo informações recebidas pela Coluna Leo Dias, Taylor Swift esta confirmada no camarote do Big Brother Brasil 21! pic.twitter.com/8DWiGTaSu1

— Chris 🤠 (@chrwstao) January 6, 2021

MEU DEUS! De acordo com Léo Dias, a vocalista Ariana Grande está mais que CONFIRMADA no #BBB21. pic.twitter.com/NLoRX3vO4X

— Info Ariana (@infoari) January 6, 2021

o leo dias confirmando 1000 pessoas pra se entrar 5 ele dizer que sabia desde o começo

— júlia (@taylorcobra) January 6, 2021

o léo dias já confirmou você no bbb hoje?

— luscas (@luscas) January 6, 2021