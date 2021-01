‘Já até gravei algo’ · .

Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe Buffay na comédia Friends (1994-2004), insistiu que a reunião do sexteto vai sair do papel em breve. O projeto estava previsto para estrear em maio do ano passado, como um dos atrativos do streaming HBO Max. O coronavírus, porém, alterou os planos. A atriz, porém, disse que o especial segue de pé: “Eu já até gravei alguma coisa, então definitivamente vamos fazer”.

A revelação aconteceu no podcast Literally!, comandado pelo ator Rob Lowe. Segundo Lisa, a gravação que finalmente reúne os seis atores está marcada para o início da primavera norte-americana –no hemisfério norte, a estação começa em março.

A data bate com uma previsão feita por Matthew Perry no ano passado. Em novembro, o eterno Chandler Bing adiantou que o episódio especial deveria ser rodado em março de 2021.

Para os fãs, Lisa deu uma notícia ruim: ela explicou que os seis atores não vão reviver os personagens que os tornaram famosos e milionários. Eles vão se reunir sem nenhum roteiro e apenas compartilharão suas lembranças da série.

Apesar disso, a atriz assegurou que o evento será especial tanto para o elenco quanto para os fãs. “Vamos todos nos reunir, o que não acontece com tanta frequência. E nunca ocorreu na frente de outras pessoas desde 2004, quando paramos [de gravar Friends]”, disse.