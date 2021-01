Ester (Grazi Massafera) se incomodará ao flagrar Cassiano (Henri Castelli) na maior intimidade com Cristal (Moro Anghileri) em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira), no entanto, resolverá passar uma borracha no passado ao dar um voto de confiança à cantora de salsa. “A minha implicância com a caribenha até já passou”, revelará a mocinha da novela das seis.

A enteada de Amparo (Martha Nieto) voltará a Vila dos Ventos para se apresentar no bar que o piloto de avião abriu em parceria com Duque (Jean Pierre Noher) no folhetim de Walther Negrão. Ela não cobrará um só centavo para recompensar o pai de Samuca (Vitor Figueiredo) por ter convencido os tenentes da Aeronáutica a salvarem dom Rafael (César Troncoso).

O irmão de Taís (Débora Nascimento) surgirá no camarim da guatemalteca de surpresa para desejar boa-sorte nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (30). “Eu estou muito feliz em te ver aqui, sã e salva. Você e a sua família toda”, afirmará o ex-militar.

“Você nem imagina a minha tranquilidade sabendo agora que meu pai não corre risco de morte. E que você e ele finalmente se entenderam”, responderá a jovem. “Seu pai mudou de vida, Cristal. Eu agora consigo enxergar que ele é um cara bacana e que sabe das coisas. Só que eu vim aqui para te agradecer pelo show e te desejar muito sucesso”, emendará ele.

A personagem de Moro Anghileri segurará as mãos do rapaz para fazer uma última confissão. “Cassiano, eu queria te pedir desculpas pelo inconveniente que eu causei na sua vida com Ester”, disparará a artista.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Cassiano (Henri Castelli) e Cristal (Moro Anghileri)

Novos rumos

A protagonista de Grazi Massafera aparecerá bem na hora, mas segurará o ciúme para não avançar contra a rival. Ela observará toda a conversa calada. “Isso já faz parte do passado, Cristal. Ela já entendeu que não houve nada entre a gente”, emendará Cassiano.

“Só porque você não me quis. Mas eu sei que não podia lhe dar um amor tão intenso quanto o da Ester”, insistirá a jovem. “Já foi tudo superado. Quando a Ester achou que havia alguma coisa entre a gente, eu realmente fiquei muito triste, mas já passou”, arrematará o filho de Olívia (Bete Mendes), que ainda dará um abraço apertado na estrangeira.

A mãe de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) enfim se revelará para parabenizar o namorado pela sensibilidade com Cristal. “Cassiano, você é o homem mais incrível desse mundo. E a minha implicância com a caribenha até já passou. Eu aceito ela como nossa amiga”, surpreenderá a loira.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

