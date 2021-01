Apresentado nesta segunda-feira (4) como novo treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo terá a missão de manter o clube carioca na primeira divisão e evitar o quarto rebaixamento do cruzmaltino no Campeonato Brasileiro.

E para que o objetivo seja cumprido, o treinador revelou que já analisou a tabela do Brasileirão e a quantidade de vitórias que o Vasco precisa conquistar para se manter na elite do futebol brasileiro.

“São seis times que estão na briga. Já peguei a tabela e olhei quais os adversários que temos, qual temos obrigação de ganhar e qual podemos perder ponto. Trabalhamos com cinco vitórias e dois empates, mas podemos precisar de menos”, disse o técnico em entrevista ao programa Bem, Amigos.

Sobre a forma que planeja montar a equipe, Luxemburgo deixou claro que a estratégia é baseada no psicológico. O treinador quer que o Vasco não tome gols e municie Germán Cano.

“Vou montar um time com cuidado, pois o psicológico nessas horas é pesado. A obrigação é ocupar espaço na transição defensiva e não tomar gol. Temos um artilheiro lá na frente e precisamos municiar ele. Quero ser campeão desses 12 jogos”, complementou.

Sobre a utilização de meninos da base, Luxa revelou que será necessário. No entanto, não pode jogar a responsabilidade para os garotos.

“Não podemos jogar a responsabilidade para os garotos. Corremos o risco de queimar eles. Pec é um outro jogador hoje, porque eu vi ele com características diferentes. Riquelme é bom jogador, mas ainda é muito novo. Precisa ser gradativo”.

Luxemburgo durante partida do Vasco Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press

O Vasco da Gama está na 17ª colocação, com 28 pontos conquistados. Na próxima rodada, o clube de São Januário enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia.