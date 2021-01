Jair Ventura explica estratégia do Sport para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Palmeiras volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Às 19 horas (de Brasília), o Palestra enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, pela 29ª rodada da competição.

Técnico da equipe pernambucana, Jair Ventura explicou qual será a estratégia utilizada para a partida. O treinador destacou que tratará o jogo com uma decisão, já que o Leão briga para escapar do rebaixamento, e que precisa neutralizar o adversário para conquistar um resultado positivo.

“A estratégia é a que temos implementado desde a minha chegada. Vou para o meu 24º jogo com a camisa do Sport e vamos tratando cada partida como uma grande decisão. Estamos estudando a equipe do Palmeiras e vamos encarar da mesma maneira, independente de quem iniciar o jogo”, declarou em participação no Gazeta Esportiva desta sexta.

“O Palmeiras tem um dos melhores elencos e o maior investimento do nosso futebol. Sabemos que é uma equipe que tem muita qualidade e temos que neutralizá-la. Será um grande jogo”, acrescentou.

Jair também falou sobre a possibilidade do time alviverde entrar em campo com jogadores reservas, visto que o Verdão enfrenta o River Plate pela Libertadores durante a semana. De acordo com ele, a escalação não vai influenciar na preparação, já que o técnico pretende treinar o Sport com base na ideia de jogo do Palestra.

“Vamos saber a escalação na hora, mas estaremos preparados para uma ideia de jogo do Palmeiras. Lógico que há mudança, podem mudar as características dos jogadores, mas a ideia já está implementada. Temos estudado bastante e já conhecemos bem a equipe do Palmeiras”, concluiu o treinador.