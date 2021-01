Jeiza arrasta chifre no octógono e troca MMA por amor de Zeca · .

Sem saber que foi traída, Jeiza (Paolla Oliveira) decidirá abandonar o sucesso nos octógonos por amor em A Força do Querer. A policial se revoltará ao descobrir que Alan (Raul Gazolla) escondeu dela a prisão de Zeca (Marco Pigossi) na novela das nove da Globo. A loira, então, vai trocar sua luta de MMA nos Estados Unidos por uma passagem de volta ao Brasil para resgatar o caminhoneiro.

A essa altura do folhetim de Gloria Perez, o paraense terá sido condenado e preso –por engano– como comparsa de Rubinho (Emilio Dantas). Na cadeia, ele será surpreendido por uma visita de Ritinha (Isis Valverde). O encontro do rapaz com a “sereia” terminará em um beijo.

Enquanto isso, a personagem de Paolla Oliveira estará nos Estados Unidos se preparando para uma importante luta. Porém, a filha de Cândida (Gisele Fróes) acabará descobrindo sobre a prisão do amado e se desesperará. Ela ficará ainda mais nervosa quando souber que o treinador fez questão de esconder a situação para que isso não a atrapalhasse no combate.

Nas cenas previstas para irem ao ar no sábado (9), a rival de Bibi (Juliana Paes) aparecerá possessa, já fazendo as malas para voltar ao país de origem. “Você não pode fazer isso. Esse cavalo nunca mais vai passar selado na sua frente. Você tá descompensada. Acorda”, pedirá Alan.

“Eu nunca estive tão acordada e com os olhos tão abertos como eu tô agora. Chega, eu não sou uma máquina. Para de me tratar dessa maneira. Sabe o que parece? Que os meus sentimentos não importam pra ninguém. Desde que o show continue, desde que você vença a luta, os seus sentimentos não importam pra ninguém”, disparará a agente da lei.

“E se o Zeca tivesse morrido? E se a minha mãe tivesse morrido? Ninguém ia me falar nada, não é? O show tem que continuar. Eu tenho uma luta pra vencer, não é?”, indagará a jovem. “Campeões têm sangue frio, cadê o teu?”, rebaterá o treinador. “Meu sangue ferve e vai ferver ainda mais”, pisará a loira.

O personagem de Raul Gazolla lamentará não ter mais uma campeã nas mãos. “Fabrica um robô, quem sabe você consegue”, debochará a vizinha de Nazaré (Luci Pereira).

“Você mentiu pra mim, você ajudou a me enganar. Só que você tá aqui comigo, olhando no meu olho. Você ajudou a armar esse circo todo”, acusará a lutadora. Alan afirmará que só queria proteger a pupila, mas não conseguirá fazer com que ela desista da ideia de abandonar a carreira no MMA.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Segunda, 4/1 (Capítulo 91)

Segunda, 4/1 (Capítulo 91)

Eurico se desespera com o sumiço de Silvana. Simone liga para Caio. Silvana segue presa no cassino. Bibi descobre que Silvana está presa no cassino e fala com Sabiá. Joyce e Leandro se beijam. Silvana volta para casa. Ivana faz outra aplicação de hormônio. Eugênio marca de se encontrar com Ruy no escritório. Joyce pensa em Eugênio.

Edinalva manda Ritinha descobrir o que Zeca está armando contra ela. Cibele entrega para Ruy o resultado do exame de DNA de Ruyzinho. Ritinha envia Marilda ao escritório da advogada de Zeca. Silvana diz a Dita que não irá mais jogar. Zeca confirma a sua viagem para Jeiza. Marilda conta a Ritinha que ela pode ser presa, e Ritinha confidencia o fato para Edinalva.

Eurico informa a Silvana que Garcia a nomeou como sua representante na empresa. Eugênio pede para conversar com Ivana. Joyce toma uma decisão sobre sua vida. Dantas garante a Stella que todas as histórias de Mira não são reais. Ivana desiste de falar com Eugênio por causa de Irene. Zeca e Erica vão para o aeroporto, mas ele é impedido de viajar pela Polícia Federal.

Terça, 5/1 (Capítulo 92)

Zeca é levado por um policial, e Erica fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca. Eugênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoada.

Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acusação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furiosa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jogos que estiverem em seu computador.

Elvira aparece no baile funk, e Bibi a coloca no camarote. Zeca é levado para um presídio. Erica informa a Alan sobre a prisão de Zeca, e o treinador decide não contar nada para Jeiza. Ruy e Ivana recebem uma foto de Joyce e Eugênio juntos.

Dantas comenta com Eurico que podem ter descoberto o culpado pelo incêndio no restaurante. Elvira volta do baile funk, e Heleninha se surpreende. Dantas diz a Caio que foi Bibi quem ateou fogo no restaurante.

Quarta, 6/1 (Capítulo 93)

Caio não acredita em Dantas e pede para falar com Bibi. Cândida conversa com Jeiza, mas não conta sobre a prisão de Zeca. A advogada informa a Abel que Zeca foi levado para um presídio. Ritinha suplica a Bibi para ajudá-la a falar com Zeca na prisão. Heleninha revela a Caio que Bibi está dando ordens na comunidade.

Cibele implora que Anita e Duda apareçam no jantar que ela pretende fazer. Bibi acerta com Ritinha a ida dela ao presídio. Edinalva conta a Zu que não pode dormir sozinha. Ivana se emociona ao ver um pelo nascer em seu pescoço. Dantas é informado que Bibi será intimada a comparecer à delegacia.

Zeca conversa com sua advogada. Rubinho pede a Sabiá para piorar a situação de Zeca. Jeiza se emociona ao chegar no local onde será a sua luta de MMA. Abel faz promessa para sua santa, para livrar Zeca da prisão. Caio ameaça revelar a verdade para Eurico, e Silvana afirma que não irá mais jogar. Bibi recebe uma intimação e fica nervosa.

Quinta, 7/1 (Capítulo 94)

Bibi acredita que a intimação que recebeu seja por causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que ficou interessada por Sabiá. Garcia explica como Heleninha pode se comunicar com Yuri. Silvana decide ir para a empresa e fica nervosa quando vê o talão de cheques. Rubinho conta a Bibi que Zeca foi preso e um amigo de Sabiá irá incriminá-lo ainda mais.

Zeca é avisado de que receberá a visita de uma mulher à noite, e ele acredita ser Jeiza. Ivana conversa com Te sobre as mudanças que estão ocorrendo com ela. Cândida mente para não revelar a Nazaré que não contou a Jeiza sobre Zeca. Ruy vai atrás de Ritinha na casa de Edinalva. Bibi confessa a Caio que incendiou o restaurante. Irene afirma a Mira que não desistirá de Eugênio.

Ruy brinca com Ruyzinho. Mere volta para saber notícias do filho, e Abel discute com ela. Cândida estranha a irritação de Edinalva ao saber que Mere irá dormir na casa de Nazaré. Bibi decide se esconder no morro. Ritinha chega ao presídio para encontrar Zeca. Biga reconhece Mira na rua. Zeca e Ritinha se beijam.

Sexta, 8/1 (Capítulo 95)

Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele estava usando quando foi preso. Joyce e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a delegacia. Zeca pede para a advogada esperar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha.

Edinalva desmente a história da filha, e Cândida fica desconfiada. Joyce agradece a Silvana pela ajuda com Eugênio. Bibi e outras mulheres parecidas com ela esperam pelo reconhecimento do frentista. Caio encontra Irene e fica intrigado ao falar com ela. O frentista não reconhece Bibi, e Dantas pede para o delegado continuar a investigação.

Zeca pensa em Ritinha. Jeiza descobre que Zeca foi preso e se enfurece com Alan e Cândida. Dantas leva Bibi para casa. Nazaré avisa a Abel que Zeca foi reconhecido por um traficante e que será processado. Nonato percebe Silvana em crise de abstinência e tenta ajudá-la. Bibi se emociona ao chegar em casa. Jeiza decide voltar para o Brasil.

Sábado, 9/1 (Capítulo 96)

Alan não consegue convencer Jeiza a ficar em Los Angeles. Ritinha fala para Marilda que irá esperar Zeca sair da prisão. Abel teme que o filho volte a se encantar por Ritinha. Joyce discute com Ivana, e Eugênio tenta falar com a filha. Duda chega com Amaro à casa de Cibele, e Anita vai embora. Jeiza desiste de sua carreira por causa de Zeca, e Alan fica enfurecido.

Nonato sugere a Dita que aconselhe Silvana a procurar ajuda. Rubinho faz sucesso com as mulheres no morro e fica entusiasmado. Garcia questiona Bibi sobre o fim de seu relacionamento com Caio. Cibele afirma a Anita que não tentará mais prejudicar Ruy. Ritinha diz a Edinalva para avisar da chegada de Zeca. Mira confirma que Irene está apaixonada por Eugênio e se preocupa.

Eugênio exige que Joyce não tenha mais contato com Irene. Ivana afirma a Simone que terá problemas em contar a verdade para Joyce. Abel recebe Zeca na porta do presídio. Abel não gosta de saber que Mere cantará na venda de Nazaré. Zeca se decepciona com Jeiza. Ritinha entra no quarto de Zeca e o surpreende.

