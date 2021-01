Jeiza invade o morro, atira e faz Rubinho urrar de dor · .

Caio (Rodrigo Lombardi) determinará uma caçada a Rubinho (Emilio Dantas) em A Força do Querer. Jeiza (Paolla Oliveira) comandará a operação e ficará na mira do traficante. Quando ele for atirar, o cachorro da policial o atacará e impedirá que a parceira seja atingida. O bandido ainda tentará matar o animal e terminará ferido com um disparo da loira na novela das nove.

O marido de Bibi (Juliana Paes) urrará de dor caído no chão. Ele será preso e levado para um hospital. Antes de os policiais o arrastarem já algemado, a ex-manicure armará uma confusão. Mais uma vez, ela desacatará a major. “Cachorra!”, berrará.

No começo da ação, o público verá Sabiá (Jonathan Azevedo) ordenar a seus “soldados” do tráfico que recebam a polícia com rajadas de fuzil. Rubinho estará à frente do “batalhão” do crime. Eles vão correr pelas vielas atirando contra policiais.

Em um determinado momento, ele terá Jeiza na sua mira. “Vou te mandar pro espaço”, sussurrará o ex-garçom. Na hora em que ele for apertar o gatilho, Iron, o cachorro de Jeiza, surgirá pulando em cima dele. O tiro será desviado de Jeiza. Ela olhará para cima rapidamente e verá Rubinho atirando na direção do seu “anjo da guarda”.

A filha de Cândida (Gisele Fróes) será rápida e acertará Rubinho com um único disparo. “Perdeu, Rubinho”, falará a loira. Em seguida, a lutadora ordenará que o traficante seja socorrido. “Rubinho, Rubinho! Vocês mataram ele! Vocês mataram”, gritará Bibi, aos prantos.

“Se morrer, ele assumiu o risco”, rebaterá Jeiza. A ex-estudante de Direito tentará chegar perto de Rubinho e verá sua inimiga. Elas ficarão cara a cara.

“Só podia ser você. Olha o que você fez com ele. Rubinho, fala comigo. O que é que vocês vão fazer com ele? Eu tô vendo! Eu vou pros jornais, vou pra televisão. Eu tô vendo vocês levarem ele. Se ele aparecer morto…”, esbravejará Bibi, sendo contida por PMs da operação.

Jeiza não dará bola nem quando a Perigosa a xingar de cachorra. A major seguirá com a retirada de seu pessoal do morro. As cenas irão ao ar na quinta-feira (4) na novela que está sendo reprisada devido à pandemia de Covid-19 e que foi ao ar pela primeira vez em 2017.

Emilio Dantas na cena em que Rubinho é baleado

Resumos dos capítulos

Segunda, 1º/2 (Capítulo 115)

Irene ameaça Elvira, que não reconhece a vilã. Mira discute com Irene, e Caio ouve a conversa das duas. Garcia afirma que quem atentou contra Elvira foi Solange/Irene. Rubinho comenta com Sabiá que presenteará Carine. Jeiza avisa a Cândida que irá apresentá-la a Caio. Joyce acredita que Ivana voltará para casa.

Ritinha implora para que Zeca não comente com Caio sobre o casamento dos dois. Zu é rude com Zeca ao vê-lo falando com Ritinha. Bibi é presa, e Caio confronta a ex-noiva. Silvana vai a uma roda de jogo, e Dita se preocupa. Irene provoca Joyce e Eugênio. Caio chega à casa de Jeiza, e Zeca se incomoda. Nonato consegue um emprego para Ivana. Simone descobre sobre Elis Miranda. Aurora visita Bibi na prisão.

Terça, 2/2 (Capítulo 116)

Aurora questiona Bibi sobre suas escolhas. Elis/Nonato explica sua história para Simone, que afirma que guardará segredo. Abel teme a aproximação de Ritinha e Zeca. Jacy proíbe Carine de conversar com Rubinho, mas os dois se beijam. Dedé chora ao descobrir que Bibi foi presa. Silvana consegue enganar Eurico. O juiz concede a liberdade a Bibi.

Jeiza desconfia da relação entre Bibi e Caio. Mere comenta com Nazaré que acredita que Zeca ainda goste de Ritinha. Zeca brinca com Ruyzinho e passa mal ao se lembrar da profecia do índio. Ivana anuncia que mudará seu nome, e Joyce se desespera. Eugênio desabafa com Ivana. Aurora vê Rubinho com Carine, e Bibi garante ao marido que irá abandoná-lo se confirmar sua traição. Kikito e Batoré sequestram o carro de Dantas, que dá carona para Yuri.

Quarta, 3/2 (Capítulo 117)

Kikito e Batoré conduzem Dantas e Yuri para o Morro do Beco. Carine diz a Jacy que Rubinho prometeu que deixará Bibi para ficar com ela. Bibi ameaça Carine para Jacy. Heleninha, Junqueira, Eurico e Cibele descobrem sobre o sequestro de Dantas e Yuri. Rubinho confronta Dantas.

Bibi exige que Batoré liberte Dantas e Yuri. Jeiza prende Batoré. Aurora sente-se humilhada quando todos comentam sobre os bandidos. Joyce e Eugênio veem Ivana trabalhando na bilheteria do teatro. Neide explica a Zeca sobre a profecia do índio e o alerta para seus inimigos. Ruy flagra Ritinha fazendo uma ligação para Zeca.

Quinta, 4/2 (Capítulo 118)

Ritinha inventa para Ruy que Zeca foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfações com Edinalva. Joyce e Eugênio tentam conversar com Ivana e se surpreendem ao vê-lo ser chamado de Ivan. Yuri afirma a Heleninha e Junqueira que Rubinho não é mais a mesma pessoa. Dantas comenta que Bibi tem poder entre os bandidos. Caio conforta Aurora.

A mando de Ruy, Zeca é demitido de seu emprego. Jeiza comanda a invasão ao Morro do Beco e atira contra Rubinho, que é preso. Bibi ameaça Jeiza. Dedé se desespera com a prisão do pai. Nazaré desconfia de que Ruy possa estar envolvido na demissão de Zeca. Jeiza se preocupa com Zeca. Bandidos se preparam para resgatar Rubinho.

Sexta, 5/2 (Capítulo 119)

Os traficantes resgatam Rubinho do hospital, e Sabiá aconselha Bibi a deixar a comunidade com o marido. Silvana afirma a Dita que enfrentará Irene, caso a vilã se aproxime de Eurico. Zeca conversa com Ritinha e pensa em voltar com ela para Parazinho. Bibi avisa a Aurora que fugirá com Rubinho e Dedé.

Dantas orienta Ivan sobre a alteração do nome em seus documentos. Selma visita Bibi. Neide explica para Zeca que chegou a hora de a profecia do índio se cumprir. Selma e Alan se reconhecem. Zeca vai ao aquário ver Ritinha. Elvira surpreende Irene no estacionamento de um shopping.

Sábado, 6/2 (Capítulo 120)

Irene consegue despistar Elvira, que decide contar sua história com a vilã a um delegado. Ruy segue Ivan. Bibi pede que Alessia vigie Rubinho com Carine. Garcia se desespera com a proximidade de Solange/Irene. Elvira pede a Yuri que crie um perfil social na internet para ela. Ruy descobre o endereço em que Ivan está.

Dantas aconselha Eugênio a deixar que Ivan siga com o processo de troca de nome. No consultório, Joyce discute com Eva e se recusa a ouvir Ivan. Eugênio entrega a Ivan sua certidão de nascimento. Jeiza se incomoda ao saber que Zeca pensa em se mudar. Aurora não permite que Dedé visite Rubinho. Irene revela a Silvana que está grávida.

