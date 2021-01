Jeiza sofre atentado e escapa da morte por um triz; saiba como · .

Jeiza (Paolla Oliveira) sofrerá um atentado encomendado por Rubinho (Emilio Dantas) em A Força do Querer. A policial quase levará um tiro na novela das nove da Globo, mas escapará da morte por um triz ao se esquivar do disparo. A loira terá certeza de que a ação foi uma forma de vingança do marido de Bibi (Juliana Paes).

No folhetim de Gloria Perez, o traficante ordenará o atentado contra a inimiga depois que ela ameaçar dar o troco nele pela armação contra Zeca (Marco Pigossi). A essa altura da trama, o caminhoneiro terá sido condenado e preso –por engano– como comparsa de Rubinho.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 13, a personagem de Paolla Oliveira aparecerá dentro do carro, que estará estacionado em frente à casa dela. Ela ficará bem na mira do fuzil do bandido, que atirará. Porém, a loira vai se abaixar e escapar do disparo.

Ao ouvir o som do tiro e dos estilhaços do vidro do carro, Cândida (Gisele Fróes) sairá da residência desesperada e gritando pela filha. Abel (Tonico Pereira) e Nazaré (Luci Pereira) vão se aproximar, preocupados com a jovem.

“Calma. Tá tudo bem. Calma, não aconteceu nada comigo. Se afasta, você, se afasta!”, pedirá a policial, tentando avistar de onde partiu o disparo. Edinalva (Zezé Polessa) chegará ao local perguntando o que aconteceu. “Bala perdida”, especulará a comerciante. “Perdida nada, essa bala tá bem achada”, rebaterá a protagonista.

E o mandante?

Ela ordenará que todos entrem imediatamente, e Nazaré oferecerá um copo de água para a vizinha se acalmar. “Tá tudo bem, calma. Eu não quero água com açúcar. Gente, pelo amor de Deus, eu tô fria. Eu não tô nervosa, não. Eu não quero calmante”, disparará a lutadora.

“Tu achas que tavam mirando em ti mesmo?”, questionará a mãe de Ritinha (Isis Valverde). “Eu posso apostar quem era. É lá das amizades da sua filha”, afirmará Jeiza. “Eu quero ficar sozinha. Mãe, dá um jeito nesse povo”, pedirá a agente da lei.

Assim que todos saírem, a dona de casa abraçará a filha e chorará. “Quando você falou que aquilo é bala achada… Tu acha que aquilo é coisa daquele traficante? O marido da Bibi?”, perguntará ela. “Não tenho certeza, não… Mas eu posso apostar com a senhora como é”, dirá a amada de Zeca.

“Eu falei que eu tinha medo dessa gente, quando eu cismo com uma coisa”, comentará a amiga de Aurora (Elizângela). Jeiza pedirá para a mãe confiar nela e não se desesperar com o ocorrido.

“Como é que eu não vou me preocupar? Você acabou de levar um tiro de fuzil aqui na porta da nossa casa”, dirá Cândida. “Eu vou dar um jeito, tá bom? Eu vou resolver essa situação, confia em mim”, assegurará a jovem.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!