Jéssica ‘envenena’ ex-sogra contra Shirlei e ganha aliada poderosa · .

Jéssica (Karen Junqueira) ganhará uma aliada poderosa para separar Felipe (Marcos Pitombo) e Shirlei (Sabrina Petraglia) em Haja Coração. Assim que souber que Vitória (Betty Gofman) voltou ao Brasil, a megera vai tratar de “envenenar” a ex-sogra contra a mocinha humilde na novela das sete.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de 1º de fevereiro, a mãe de Cris (Isadora Cruz) chamará a loira para uma conversa. “Você não imagina como eu fiquei feliz com a sua ligação”, vai se animar a patricinha. “O que foi que aconteceu? Por que é que vocês romperam o noivado?”, indagará a dondoca.

A novela não mostrará o momento em que Jéssica contará como foi largada pelo ex-noivo, e o público só verá a reação de Vitória na continuação da cena. “Felipe só pode ter perdido a cabeça, né? Trocar uma moça fina como você pela doméstica da casa”, vai se revoltar a madame.

“Você sabe que eu não sou elitista. Agora, um rapaz como o meu filho com a empregada? Não tem o menor cabimento. Tudo bem que o Felipe sempre foi um menino bondoso, desde criança sempre tratou todo mundo de igual pra igual. E me orgulho disso, aliás, fui eu que eduquei ele assim. Convenhamos que assim também já é demais”, discursará a personagem de Betty Gofman.

“Pra você ver meu estado, a humilhação que eu passei sem ninguém pra me apoiar”, vai dramatizar a mau-caráter. Vitória dirá que é por isso que não se deve contratar uma “empregada arrumadinha”.

“Não é bem assim. Ela não é arrumadinha, tá? Ela… Vai parecer que eu sou preconceituosa no jeito de falar, mas não tem outro jeito. Ela é deficiente física”, disparará a mimada.

Aliança e segredos

“Você tá brincando comigo? Ela é pobre, doméstica e ainda é deficiente física?”, duvidará a mãe de Cris. “É manca, parece que nasceu com a perna maior que a outra. É horrível, só de ver ela andando me dá uma aflição. Deus pode me castigar de falar assim, mas pra você eu não posso mentir”, continuará a personagem de Karen Junqueira.

Jéssica afirmará que a ex-empregada usou a deficiência e se fez de coitadinha para ganhar a confiança de Felipe. A loira ainda dará a entender que Shirlei fez “servicinhos extras” pra conquistar o patrão. A dondoca, então, vai se assustar ao ouvir a pronúncia do nome da mocinha.

“Shirlei? Não seria Shirley?”, questionará a senhora. “Não, é isso mesmo. Parece que o pai errou na hora de registrar. Coisa de Brasil”, debochará a patricinha do mal. Vitória se levantará da mesa assustada e pedirá para a ex-nora pegar um copo de água para ela.

Sozinha, a madame pensará alto: “Shirlei? Não, não deve ser a mesma. Deve ser outra com o mesmo nome. Ia ser coincidência demais”. Essa será a primeira pista dada ao público de que Vitória é a mulher de Guido (Werner Schünemann), o patriarca desaparecido da família Di Marino.

Nos próximos capítulos da trama, virá à tona que Guido tinha problemas com agiotas, estava muito endividado e não tinha dinheiro para nada. Então, a mãe de Felipe o ajudou a pagar tudo o que devia, mas impôs a condição de que ele abandonasse a família no Brasil.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

