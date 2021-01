JN ignora ataque de Bolsonaro à imprensa, mas Bonner ‘respira fundo’ ao vivo · .

Nesta quarta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro disse em um evento fechado com apoiadores que as latas de leite condensado compradas pelo governo federal seriam para “enfiar no rabo da imprensa”. O Jornal Nacional não repercutiu o caso, mas tratou de uma investigação que corre no Tribunal de Contas da União. Ao ter que explicar o significado de terraplanismo, William Bonner respirou fundo no telejornal da Globo.

O âncora leu uma nota para explicar que “a pedido do governo, o Tribunal de Contas da União prorrogou de cinco para dez dias o prazo para que o Ministério da Saúde esclareça a sua posição sobre o uso da sustância cloroquina contra a Covid-19”.

Bonner ressaltou que os ministros do TCU criticaram o fato de o governo comprar medicamentos que não têm eficácia comprovada no combate ao coronavírus.

“Em defesa do papel da ciência, o ministro Bruno Dantas [do TCU] afirmou: ‘A sociedade brasileira clama por vacina já, imediatamente. Se existe terraplanista no Ministério da Saúde, essa gente precisa ceder espaço para a ciência imediatamente'”, leu o apresentador do Jornal Nacional.

Na sequência, Bonner explicou aos telespectadores o significado do termo “terraplanista”, como já havia feito em edições anteriores. Dessa vez, no entanto, ele respirou fundo antes de falar: “Terraplanistas são pessoas que afirmam que o planeta Terra é plano”.

Assista ao vídeo abaixo:

Brasil. Século XXI. 2021 DC O maior telejornal do país, e o primeiro a ser transmitido via satélites (que orbitam uma Terra esférica) precisa fazer essa explicação pic.twitter.com/p3Apk6tyoU

— Samuel Pancher (@SamPancher) January 27, 2021

Nesta quarta, Bolsonaro fez um evento privado com artistas em Brasília. Durante o discurso, o presidente debochou sobre os gastos de R$ 15 milhões do governo federal com latas de leite condensado. Mandou a imprensa para a “puta que o pariu” e disse que deveriam “enfiar [as latas] no rabo”. Veja abaixo: