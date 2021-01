João Luiz atende big fone e coloca Sarah, Rodolffo e Bil no paredão · .

João Luiz Pedrosa atendeu ao primeiro big fone do BBB21 e indicou Sarah Andrade, Rodolffo Matthaus e Arcrebiano Araújo ao paredão. O aparelho tocou na tarde deste sábado (30), durante o Caldeirão do Huck. As indicações do professor bagunçaram os planos de Nego Di e do sexteto imunizado.

A mensagem do Big Boss mandava João Luiz pegar três pulseiras e dar para três participantes, como indicação direta ao paredão. Segundo o educador, as escolhas foram feitas de acordo com suas afinidades e por não poder indicar Juliette Freire, já que ela está imune.

O que os participantes não sabem é que o big fone irá tocar mais duas vezes ainda hoje. Os dois participantes que atenderem, deverão tirar Sarah, Rodolffo ou Bil do paredão, de forma que reste apenas um diretamente na berlinda.

Os confinados também não sabem que a regra para atender o aparelho certo –este ano são dois– é atender primeiro. O outro, atendido depois, automaticamente fica mudo.

Confira: