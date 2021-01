João Luiz consola sisters: ‘A ação não foi de vocês’ | casa BBB

Nesse momento, João Luiz entra no cômodo e Kerline chama o confinado e fala: “Aproveitando que Camilla falou aqui, eu já até falei com as meninas, falei com o Gilberto, não é nem pedir desculpas, é que eu compreendo tudo e…” Pocah aproveita a deixa da sister e completa: “Se em algum momento você se sentiu…” Kerline retoma a fala e continua: “Claramente…” O confinado interrompe a sister e explica: “Claramente não, é que eu falei com Camilla, em momento algum eu me ofendi, não me ofendi com a maquiagem de maneira nenhuma. O problema não foi a maquiagem. O problema foi a ação, o descer, a caracterização, o amarrar, que não está dependendo de vocês”. As sisters o interrompem o explicam que ficaram incomodadas por não terem falado nada. O brother então completa: “A ação não foi de vocês, o fato real não foi de vocês”.