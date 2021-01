João Paulo ganha chance no Santos para tentar “confundir” Cuca antes de decisão

João Paulo terá uma grande chance para tentar “confundir” o técnico Cuca nessa quinta-feira, quando o Santos enfrentará o Fortaleza no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca escalará João Paulo enquanto John ficará treinando no CT Rei Pelé para readquirir a forma física após a quarentena forçada pela covid-19.

A definição ocorrerá antes do jogo diante do Goiás, no domingo, na Vila Belmiro. Cuca ouvirá o preparador de goleiros Arzul para escolher o titular da final da Libertadores da América contra o Palmeiras. Até lá, João joga e John treina para ficar 100%. Vladimir é a opção no banco de reservas.

Uma boa atuação de João pode ser decisiva para Cuca escolher. Internamente, entende-se que deixar John com os demais titulares é um sinal de que ele larga na frente pela vaga.

John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Alison, Diego Pituca, Soteldo, Marinho e Kaio Jorge ficaram em Santos. Felipe Jonatan e Lucas Braga foram relacionados para enfrentar o Fortaleza.