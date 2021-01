Joaquim Gomes: Incêndio destrói supermercado e casas vizinhas

Na madrugada deste domingo (31), um incêndio de grandes proporções destruiu parte da estrutura de um supermercado, localizado no município de Joaquim Gomes. As chamas foram percebidas por moradores que estavam na praça da cidade e acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros.

O fogo se espalhou rápido pelo estabelecimento e as casas vizinhas precisaram ser desocupadas, até que os militares do Corpo de Bombeiros conseguissem debelar as chamas. Por sorte nenhum morador ficou ferido e no momento do incêndio o supermercado não tinha funcionários trabalhando.

As proporções das chamas chamaram a atenção de moradores da cidade, que rapidamente se concentraram próximo ao local do incêndio. As chamas iniciaram pelos fundos do supermercado e tomou conta do telhado do prédio.

Com a chegada dos proprietários, a loja foi aberta pela frente e com as chamas já atingindo boa parte das prateleiras, muitos populares ajudaram no trabalho de remover as mercadorias, inclusive motocicletas que ficam dentro da loja para trabalho de entrega.

As equipes do Corpo de Bombeiros levaram mais de 4 horas para conseguir controlar as chamas. Uma perícia deverá ser feita no local para saber o que provocou o incêndio.

*Com informações do JG Notícias.