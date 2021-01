Jobson sofre grave lesão no joelho e vira desfalque por tempo indeterminado

Jobson sofreu uma grave lesão no joelho direito. O meio-campista do Santos comprometeu o ligamento cruzado anterior e também o menisco lateral.

O departamento médico do Peixe não estipula prazo para retorno, mas o período de inatividade deve superar seis meses e o jogador está fora da atual temporada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Após realização de exames, foi constatado que o meio-campista Jobson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. Desejamos ao nosso camisa 8 uma boa recuperação. Força, Jobson!”, postou o Peixe, nas redes sociais

Jobson atuou 36 vezes entre 2020 e 2021, 26 deles como titular, e tem três gols marcados.