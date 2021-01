Jobson tem constatada grave lesão no joelho e está fora da Libertadores

Após realização de exames, foi constatado que o meio-campista Jobson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. Desta forma, o jogador que sofreu um entorse no treino desta segunda-feira, vira desfalque por tempo indeterminado.

O tempo de recuperação desse tipo de lesão varia entre seis e oito meses. Com isso, Jobson perderá a reta final dessa temporada, assim como boa parte da seguinte. O atleta está fora da grande decisão da Copa Libertadores contra o Palmeiras, jogo que será realizado no dia 30 de janeiro, no Maracanã.

“Infelizmente, tive uma lesão no ligamento cruzado constatada nesta segunda-feira. Ficarei fora por um tempo, mas quero agradecer a cada mensagem de apoio que venho recebendo durante o dia. Agora é trabalhar muito para voltar o quanto antes. FAMÍLIA Santos, estarei na torcida sempre! Deus abençoe a todos”, escreveu o jogador nas suas redes sociais.

Além de Jobson, o técnico Cuca não deve contar com o zagueiro Luan Peres para o confronto contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, pelo Brasileirão. O jogador ainda se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo. Outra baixa é Alison, que está com Covid. Por outro lado, para o duelo no Nordeste, Cuca deve ter os retornos de Lucas Veríssimo (virose), João Paulo (suspenso), John (Covid) e Wagner Leonardo (Covid).

Santos e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. O Peixe ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Já os cearenses estão com 32 pontos, na 16ª posição. A final da Libertadores será no dia 30 de janeiro, no Maracanã, contra o rival Palmeiras.