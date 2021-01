Jogador da Ponte Preta sofre acidente na passagem de ano

A Ponte Preta informou oficialmente, nesta sexta-feira, que o atacante Moisés sofreu um acidente automobilístico durante a passagem do ano. O jogador passava a virada no interior de Santa Catarina, com a família.

“A Ponte Preta informa que o atleta Moisés sofreu um acidente automobilístico nesta passagem de ano, em seu estado natal (onde passava a folga de ano novo). O jogador sofreu algumas escoriações, mas felizmente está bem. A Ponte Preta está prestando todo o suporte ao atleta”, informou o clube em sua conta oficial no Twitter.

Moisés participou do último duelo da Macaca em 2020, contra o Juventude, na última quarta-feira. Logo após o compromisso pela Série B, o jogador foi liberado para passar a virada do ano com a família.