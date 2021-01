‘Jogador para Liverpool e Barcelona’

Neste último domingo (24) o Atlético-GO venceu o Fortaleza por 2 a 0 em casa, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e voltou à zona de classificação para a Copa Sul-Americana, em 12º na tabela. E após a partida, quem ganhou destaque na entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo foi o goleiro ex-São Paulo Jean, que teve a sua atuação bastante exaltada.

Segundo o treinador, de 54 anos, o arqueiro revelado nas categorias de base do Bahia vive um grande momento nos gramados. A fase é tão boa, inclusive, que Jean foi considerado, na visão de Cabo, como o melhor da sua posição no futebol brasileiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O Jean tem focado bastante, ele está muito feliz no Atlético, pela oportunidade que o Atlético deu a ele. O Jean trabalha demais, o Jean sem sombra de dúvidas, hoje, é o melhor goleiro do Brasil”, começou por dizer o comandante, que ainda foi além.

Jurgen Klopp e Ronald Koeman durante confronto na Premier League Getty Images

“Eu vou falar sem medo de errar, o Jean é jogador para equipe de gigantes do futebol mundial, jogador para Liverpool, Barcelona”, completou.

Emprestado pelo São Paulo ao Dragão, o goleiro de 25 anos também vem se destacando em outro quesito, além das defesas que faz por jogo: os gols que têm feito. Em 38 jogos na temporada, ele já balançou as redes cinco vezes, a última, inclusive, contra o próprio Leão do Pici.