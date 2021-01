‘Jogador problema que não resolve p… nenhuma’

Atualmente comandando o Figueirense, Jorginho é conhecido também pela curta passagem de sucesso quando foi interino do Palmeiras em 2009 e liderou o Brasileirão. Na época, viu o time naufragar com a sua saída para a entrada de Muricy Ramalho. Uma década depois, o técnico deu uma entrevista forte em relação ao atual momento do futebol brasileiro.

Questionado sobre nomes exaltados por aqui, como o do técnico Jorge Jesus pelo trabalho no Flamengo em 2019, ele não poupou críticas ao português. E fez o mesmo com Jorge Sampaoli, atual treinador do Atlético-MG e que não teve sucesso comandando a Argentina na Copa do Mundo de 2018. Jorginho criticou a queda na primeira fase do Mundial, mas o time de Sampaoli foi eliminado nas oitavas para a França.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Uma vez eu estava num programa de rádio e os caras falaram assim: ‘Pô, o Sampaoli é fera e não sei o que’. Em seguida me perguntaram o que achava dele. Eu virei e perguntei se eles realmente achavam que o cara era fera. Responderam que sim, que era um dos melhores do mundo. Aí falei que o cara trabalhou com o Messi, Di Maria e Dybala, com um monte de fera, e não conseguiu se classificar na primeira fase (da Copa do Mundo). Acabou a conversa e deram o braço a torcer, mudaram de opinião”, disse Jorginho, ao Uol, disparando também Jorge Jesus e o sucesso pelo Flamengo em 2019.

“Queria ver a hora que ele chegasse num clube que ele não tivesse jogadores com a mesma qualidade que tinha o Flamengo. Foi para o Benfica, cadê? Ele não conseguiu fazer o mesmo lá e olha que o time tem mais dinheiro que o Flamengo e poderia ter jogadores ainda melhores. Mas não conseguiu montar um time, não conseguiu fazer nada”, completou.

Gabigol e Jorge Jesus comemoram título brasileiro Getty Images

Se Jorge Jesus foi mesmo sendo campeão do Brasileirão e da Libertadores, o destaque da equipe carioca dentro das quatro linhas do time carioca não passou impune por Jorginho.

Questionado sobre o rendimento do Flamengo em 2020, o atual treinador do Figueirense criticou a postura do Gabigol, que, segundo ele, é um ‘jogador problema’ e que não resolve em campo.

“A grande culpada disso [queda de rendimento do time] é a direção porque quando mandou o Doménec embora, passou a mão na cabeça dos jogadores e está passando de novo. Quanto eles gastaram no Gabigol? Você acha que eles recuperam? Nunca mais. Sabe por quê? Porque lá fora ninguém quer mais. É um jogador problema e que não resolve p… nenhuma. Se fosse bom estava resolvendo. O Zico, quando jogava lá, resolvia o problema. Essa é a diferença entre atleta e jogador”, finalizou.