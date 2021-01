Jogadores de Red Dead Online estão indo para prisão voluntariamente

Um novo servidor privado de Red Dead Online está dando o que falar na web, ganhando amplo destaque por transformar o faroeste virtual em uma experiência super realista onde jogadores podem ser presos e cumprir suas sentenças.

Criado pelo jogador Tiberione, o servidor Wild West RP é a vivência definitiva de uma vida no velho oeste, onde membros são designados para adquirir personalidades únicas como em uma espécie de mestragem de RPG. Assim, cada um assume uma função de mercenário, xerife, ladrões, juízes, agentes penitenciários e muito mais para construir uma narrativa inspirada na vida real.

(Fonte: Wild West RP – Rockstar Games / Reprodução)Fonte: Wild West RP

Assim, é possível que bandidos capturados sejam levados à cadeia para cumprir suas sentenças de acordo com o crime cometido, e lá deverão viver a rotina de um prisioneiro, dormindo nas instalações, participando de audiências, se relacionando com outros condenados, aguardando a ajuda de amigos que não foram capturados e até mesmo elaborando planos de fuga com o apoio de pás e explosivos.

Segundo o dono do servidor, a penitenciária Sisika é completamente funcional e autônoma, tendo vida própria assim como na campanha de Red Dead Redemption 2. Tiberione também comenta que os jogadores podem pegar penas de até 14 anos, com cada ano sendo equivalente a um dia na vida real.

(Fonte: Wild West RP – Rockstar Games / Reprodução)Fonte: Wild West RP

E para os presos arrependidos que não quiserem escapar de Sisika, é possível até mesmo participar de serviços comunitários e tentar a liberdade condicional por bom comportamento.

O quê você achou dessa experiência mais realista de Red Dead Online? Será que vale a pena ser um fora da lei no servidor Wild West RP? Deixe sua opinião nos comentários.