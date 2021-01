Jogadores do Palmeiras exaltam “duelo histórico” contra River Plate

Na véspera do confronto de ida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate, jogadores do Palmeiras avaliaram o momento da equipe e projetaram uma vaga na decisão do torneio continental.

Após o último treino de preparação para o jogo na Argentina, que ocorre na terça-feira, Zé Rafael destacou a dificuldade de enfrentar a equipe de Marcelo Gallardo.

“Treino foi muito produtivo, nossa equipe está se preparando muito, sabe que vai ser um jogo muito difícil. A equipe deles é muito preparada, tem tradição na Libertadores. A gente está se preparando para fazer um grande jogo”, disse o meio-campista.

“A gente sabe que é muito difícil chegar nessa fase da Libertadores, então a gente está dando o valor máximo. Sabemos que é um período em que não estamos acostumados a ter jogos, como virada do ano, mas tenho certeza que todo mundo trocaria esses dias por estar na semifinal da Libertadores. A gente tem encarado com muita alegria e disposição. Esperamos fazer um grande resultado para chegar na final”, completou.

Quem também comentou sobre a semifinal foi Gustavo Scarpa, que logo após o desembarque do Verdão na Argentina, exaltou o peso da decisão.

“Estamos muito felizes pelo momento da equipe, por fazer parte desse confronto histórico. Esperamos fazer excelentes jogos e conseguir a classificação para a final”, afirmou.

O embate entre River Plate e Palmeiras ocorre na terça-feira, às 21h30, no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 12, no Allianz Parque.