Jogadores do Sport doam 125 cilindros de oxigênio para ajudar Manaus

O elenco do Sport realizou um grande gesto de solidariedade nesta segunda-feira. Os jogadores se mobilizaram diante do surto de covid-19 no Estado do Amazonas e doaram 125 cilindros de oxigênio para os habitantes de Manaus.

O anúncio foi feito pelo meia Thiago Neves através das redes sociais. “Nós, jogadores do Sport Recife, junto com a LPSAÚDE e TRANSFORMA.BRASIL, nos mobilizamos para levar 125 cilindros de oxigênio ao povo de Manaus! Nossa ação tem o intuito de salvar vidas e ajudar ao máximo à população que está precisando de apoio”, escreveu o jogador.

Bom dia! Nós jogadores do @sportrecife junto com a LPSAÚDE e TRANSFORMA.BRASIL nos mobilizamos para levar 125 cilindros de oxigênio ao povo de Manaus! Nossa ação tem o intuito de salvar vidas e ajudar ao máximo à população que está precisando de apoio. #NuncaFoiSóFutebol — Thiago Neves (@thneves10) January 18, 2021

O impacto da pandemia na capital do Amazonas se tornou ainda mais preocupante nos últimos dias. Manaus vem sofrendo com um rápido aumento no número de casos e internações e o oxigênio necessário para os respiradores dos pacientes está em falta. Nesse cenário, o governo local tem enviado doentes para outros estados para que possam receber o tratamento adequado.