Jogadores uruguaios defendem Cavani e dizem que Federação Inglesa foi ‘preconceituosa’ em punição por racismo

Após ser suspenso pela Football Association por três jogos, Edinson Cavani recebeu apoio do sindicado de jogadores do Uruguai, que classificou como “preconceituosa” a punição ao atacante do Manchester United.

O gancho foi resultado de uma mensagem que ele trocou com um amigo após a partida contra o Southampton, na qual fez dois gols e deu uma assistência na vitoria por 3 a 2. Ele respondeu no Instagram com um “Obrigado, negrito”.

O sindicato dos jogadores uruguaios apelou à FA para anular a suspensão. Cavani, que já perdeu a vitória do United sobre o Aston Villa, disse que seu “coração está em paz” porque não havia nenhuma intenção racista no uso da palavra.

Em um comunicado, o sindicato descreveu a decisão da FA como “um verdadeiro ato discriminatório”.

“Em primeiro lugar, devemos condenar a conduta arbitrária da Federação Inglesa. Longe de condenar o racismo, a própria entidade cometeu um ato discriminatório contra a cultura e o modo de vida do povo uruguaio”, consta na declaração do sindicato, que foi compartilhada por vários jogadores, incluindo Luis Suárez, do Atlético de Madrid.

“A sanção mostra a visão tendenciosa, dogmática e etnocêntrica da Federação Inglesa, que só permite uma interpretação subjetiva a partir de sua conclusão particular e excludente, por mais falha que seja”, continua.

“Edinson Cavani nunca cometeu nenhuma conduta que pudesse ser interpretada como racista. Ele apenas usou uma expressão comum na América Latina para se dirigir afetuosamente a um ente querido ou amigo próximo. Afirmar que a única forma de obter uma interpretação válida na vida é aquela que está na cabeça dos dirigentes da Federação Inglesa é, na verdade, um verdadeiro ato discriminatório, totalmente condenável e contra a cultura uruguaia”.

O sindicato pede ainda a anulação da pena imposta a Cavani para que ele possa “restabelecer seu bom nome e honra no mundo que foi tão injustamente manchado por esta decisão repreensível”.

O ex-atacante do Paris Saint-Germain também foi multado em 100 mil libras esterlinas (R$ 726 mil) pela FA e deve completar um curso educacional online de duas horas.

Cavani aceitou a sanção, mas não compartilhou a avaliação da FA sobre sua mensagem. Segundo o United, ele decidiu não contestar o caso “por respeito à FA e à luta contra o racismo no futebol”.