Jogo do Benfica é interrompido com seis minutos e suspenso por gramado encharcado

O momento inusitado marcou a partida entre Santa Clara e Benfica, marcada para a tarde deste domingo (03), pela 13ª rodada do Campeonato Português.

Após as fortes chuvas na região da Ilha de São Miguel, nos Açores, o gramado do Estádio de São Miguel apresentava poucas condições de jogo.

Mesmo assim, a bola começou a rolar. Ou tentou, pelo menos.

Com apenas seis minutos de jogo, o árbitro Hélder Malheiro paralisou a partida após várias reclamações de Jorge Jesus, inconformado com o estado do gramado, que já apresentava diversas poças pelo campo, impossibilitando o melhor nível de futebol.

Por determinação da arbitragem, as duas equipes retornaram aos vestiários. Após o debate com diretores dos dois times, ficou confirmada a suspensão da partida, que será disputada nesta segunda-feira (04), ainda no Estádio de São Miguel.

O Benfica é o segundo colocado na classificação do Campeonato Português, com 28 pontos, quatro a menos do que o líder Sporting. O Santa Clara está na 7ª posição, com 14 pontos.