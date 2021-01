Jogo entre Coquimbo e Defensa y Justicia pela Sul-Americana é adiado por casos de covid-19

O duelo entre Coquimbo Unido, do Chile, e Defensa y Justicia, da Argentina, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana, foi adiado. A decisão foi tomada por conta de três casos positivos de covid-19 na equipe argentina. Em nota oficial, a Conmebol confirmou a suspensão do embate e anunciou que a partida será disputada em Assunção, no Paraguai, na próxima terça-feira.

O adiamento foi informado horas antes do confronto, que seria realizado nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Chile. Segundo a Conmebol, a medida foi adotada com base na decisão das autoridades chilenas, que declararam que toda a delegação do Defensa y Justicia precisa entrar em isolamento.

Antes de viajar para o Chile, todos os atletas e membros da comissão técnica do time argentino testaram negativo para o novo coronavírus. Depois de chegar no país, no entanto, novos exames foram realizados, e os jogadores Washington Camacho, Francisco Pizzini e Rafael Delgado foram diagnosticados com a doença.

Em comunicado oficial, o Defensa y Justicia afirmou ter seguido todos os protocolos de saúde e que todos os atletas que testaram positivo para o vírus já estão em isolamento.