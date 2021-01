John é o único titular do Santos na viagem para enfrentar o Atlético-MG

John foi o único titular do Santos na viagem desta segunda-feira para enfrentar o Atlético-MG nesta terça, no Mineirão, em jogo adiado da rodada 28 do Campeonato Brasileiro.

O Peixe do técnico Cuca poupa os principais jogadores para a final da Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo sábado, no Maracanã.

Os titulares treinarão no CT Rei Pelé antes da viagem de quarta para o Rio de Janeiro. Os demais irão de Belo Horizonte direto para a “Cidade Maravilhosa”.

Uma possível escalação para Santos x Galo é: John, Madson, Laércio, Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Guilherme Nunes, Lucas Lourenço (Luiz Felipe ou Tailson) e Jean Mota; Arthur Gomes e Bruno Marques.